دفاعُ عن النبيِ صلى الله عليه وسلم

وقعُُ من البأسِ بل إفكُُ وإغواءُ

يوهي عناها على الإنسانِ أضناءُ ** من وقعِ نائبةٍ شرُُ يؤججها

لها عناءُ على الإنحاءِ أخناءُ ** قد صكَ مسمعُها هولُُ يؤجُجهُ

مذ زلزلِ الأرضَ إرجافُُ وأفناءُ ** مااعجبَ الكفرَ والإشراكَ مرتكساً

في حمأةِ الخُبثِ بين الناسِ أهواءُ ** يهاجمُ الطهرَ في أسمى معالمهِ

يؤزه من شرارِ الخلقِ إدلاءُ ** يهجو الصليبُ ولايخشى محاسبةً

من العروبةِ مافي السمعِ إصغاءُ ** كلُُ يلوذُ بصمتٍ خائفاً وجلاً

وليسَ بعدَ هوانِ النفسَ إفناءُ ** هبوا بوعي وسيروا نحوها شمما

فالشر دوما به ذلُُ وإخناءُ ** وقاطعوا متجرَ الكفارِ في جلدٍ

على المدى في بلادِ اللهِ انحاءُ ** وواصلوا الجد في نصرٍ يقربكم

عند الاله اذا ما عمّ إمحاءُ ** ولاتهونوا بضعفٍ بالغٍ أسفاً

ماضاع حقُ له بحثُُ وإرجاءُ ** وواصلوا الضغطَ في الإعلامِ وانتهبوا

من ردةِ الفعلَ دون الوعيِ أخطاءُ Advertisements ** ولا تطيعوا جماعات لها دخنُُ

فالشرُ مبعثهُ في الخلقِ إخفاء ** حتى يفيق سليلُ الكفر ِمنتبهاً

من وهدةِ الظلمِ بالتحذيرِ إرعاءُ ** وينثني من غرورٍ بالغاً أسفاً

نحوَ العوالمِ بالاعذارِ أنباءُ ** ليرفعِ اللهُ من يسعى لرفعتهِ

منا إذا حوسبتْ روحُ وأعضاءُ ** ولاتظنوا حبالَ الكفرِ في خفتٍ

فكلُ حينٍ له بوحُُ وإخفاءُ ** نحنُ الدعاةُُ إلى دينٍ. يؤيده

ربُ العبادِ ونورُ الحقِ وضاءُ ** والصبرُ زادُ لنا في كل آونة ٍ

والنصرُ حقُُ لدينِ الله إعلاءُ ** فأظهروا سنةَ المختارِ في دعةٍ

وبلغوها جهاراً ليسَ إخفاءُ ** نفسي فداكَ رسولَ الله محتسباً

يرجو الدنوَ إذا ماحلَّ إقصاءُ قصيدة: ا.د غازي بن غزاي العارضي

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