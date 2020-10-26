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المملكة تستقبل المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة منذ نحو ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الحج والعمرة: “‏تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١”.

وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

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