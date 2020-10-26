نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.

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