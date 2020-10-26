وقال السديس في كلمة نقلتها رئاسة شؤون الحرمين بحسابها على تويتر: "حفاظا على سلامتكم وصحتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع وأن تتركوا مسافة صحية آمنة في التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتعقيم وغسل اليدين".
ودعا السديس المعتمرين والمصلين إلى "أن تكون المصافحة في القلوب وعدم التجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج والمطاف والمسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة"، مضيفا " التجمع قد يضر بصحتكم وتشكرون على وعيكم وتعاونكم وتجاوبكم".
والثلاثاء الماضي، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من الداخل.
وبدأت السعودية، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من عودة العمرة وفتح المسجدين الحرام والنبوي للصلاة وسط إجراءات احترازية مشددة.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الحج السعودية، عودة تدريجية لأداء العمرة وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل الفوج الأول للمعتمرين الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة، بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي الوباء في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر المصافحة في القلوب.. السديس يوجه رسالة للمعتمرين... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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