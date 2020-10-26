شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مفارز جوالة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة كردستان العراق، اتخاذ جملة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا، منها إلزام جميع المواطنين والسياح بالكمامات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت غرفة عمليات أربيل عاصمة كردستان العراق، إن القرار صدر عن اجتماع في ديوان وزارة الداخلية، واستنادا إلى البيان رقم 52 لعام 2020، وتضمن أن لجان القائم مقام والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوى الأمنية مكلفة بتطبيق هذه القرارات ضمن الحدود الإدارية لأربيل، بجانب إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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وتضمنت القرارات تشكيل مفارز جوالة من القوى الأمنية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، مؤكدة أن على سواق السيارات الخاصة، الحمل، الأجرة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، والزام الركاب بذلك، بجانب إغلاق قاعات الاحتفالات والأعراس، وحفلات التخرج الأهلية والحكومية، وحظر كافة الأنشطة الرياضية، وجميع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات، بجانب إغلاق الأماكن التالية اعتبارا من الساعة 12 ليلا: النوادي الليلية، محلات تدخين النرجيلة، نوادي المشروبات الروحية (البارات)، نوادي الموسيقى الحية، الحفلات الليلية في النوادي.

وأكدت استمرار منع إقامة مجالس العزاء في القاعات والبيوت وتحت الخيم، ومراسم زيارة القبور، كما أن كل المحلات التي تكون مفتوحة ملزمة باتخاذ كافة التدابير الصحية ومنع الزحام، وعلى المصايف والمرافق السياحية اتباع الإجراءات الوقائية وأن تلتزم هي وروادها بالإجراءات، مراجعة مسألة الدوام في المدارس والكليات والمعاهد وسائر المراكز التعليمية وجميع نقاط التفتيش على الحدود الإدارية لمحافظة أربيل بعدم السماح بدخول أي مجموعة سياحية أو شخص بدون ارتداء كمامة.