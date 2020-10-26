شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: طائرات تركية تخترق مجددا الأجواء العراقية وتقصف 4 قرى كردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العربية طائرات تركية تخترق مجددا الأجواء العراقية وتقصف 4 قرى كردية.

وفى وقت سابق أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، إصابة 32 رجل أمن بجروح خلال احتجاجات اليوم، موضحا أن العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم شهدت تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، أن مجموعة محسوبة على المتظاهرين قامت برمى رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات مما أدى إلى جرح اثنين من الضباط و30 آخرين من منتسبى فوج الطوارئ الثانى".

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