شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. مختص يكشف حقيقة مكونات «الجبن السائل» المتواجد بالأسواق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عمر المسعري الدوسري مورد أغذية، إنه لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق هو عبارة عن 80% زيوت نباتية والباقي بعض جوامد حليب.

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وأكد الدوسري، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الشركات تنزع الدهون الحيوانية من اللبن وتضع محلها زيوت نباتية لزيادة فترة صلاحية الجبن.

وقال عمر المسعري الدوسري إن الجبن السائل المتواجد في الأسواق ليس جبناً ولا يحتوي على الجبن، وإنما يمكن أن نسميه “مستحلب دهني”.

وأضاف الدوسري ردا على سؤال مقدم البرنامج بشأن تسمية المنتج المتواجد في الأسواق حاليا، إنه يمكن أن نسميه “شبيه الجبن أو شبيه القشطة”، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه جبن سائل، لأنه يحتوي على زيوت تبانية ومواد أخرى لإطالة عمر المنتج أطول فترة ممكنة.