شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا ليبلغ الإجمالى 7664 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7664 إصابة مؤكدة.

وذكرت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء من بين المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7385 شخصًا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 163 حالة.

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