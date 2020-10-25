شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيات الحوثى نحو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، إعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيات الحوثى بأتجاه السعودية.

وفى وقت سابق، أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، فى إحاطة صحفية اليوم الأحد، اعتراض طائرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى قوله في ساعة متأخرة الليلة، إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.