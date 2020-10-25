شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكى لدى السعودية يزور غرفة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام لدى المملكة راين كليها والوفد المرافق له، غرفة جدة، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب الرئيس خلف العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال الزيارة مناقشة الموضوعات الثنائية والعلاقات التجارية بين البلدين بما يعود بالنفع على قطاعات الأعمال، إضافة لتبادل الخبرات.

من جانبه، قدم القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية شكره لغرفة جدة ممثلة بمجلس الإدارة على حسن الاستقبال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصل الأمريكى لدى السعودية يزور غرفة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.