شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش الليبي ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضا ضمنيا لوقف اطلاق النار، موضحا أن اتفاق جنيف واضح في مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.

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ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى إلى أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، موضحا أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي.