شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: حظر التجول الشامل لفترة طويلة مكلف اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مدير عمليات خلية أزمة كورونا فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات الأردنى العميد مازن الفراية، خيار فرض حظر التجول الشامل لفترة طويلة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني أن حظر التجول الشامل لفترة طويلة، مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله.

Advertisements

وتابع مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني: لا تغيير على توقيت الحظر الجزئي، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن.