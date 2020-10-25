شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سودانى: إزالة السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية حدث تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك إزالة اسم بلاده من قائمة الإرهاب الأمريكية بالحدث التاريخي.

وقال السليك في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" مساء اليوم الأحد، إن تلك الخطوة أدخلت السودان إلى المجتمع الدولي بعد أن كان يعيش في سجن أدخله فيه نظام البشير.

وأعتبر أن الحدث يفتح فرصة كبيرة لمناقشة وضعية ديون السودان مع الدائنين إما بالإلغاء أو الجدولة، وهي في نهاية المطاف تتيح إمكانية حصولها على القروض وقطع الغيار.

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