شكرا لقرائتكم خبر عن للمواطنين فقط.. «الصحة» تعلن عن 599 وظيفة في عدة تخصصات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توفر (599) وظيفة أخصائي (غير طبيب/فني) في عدد من التخصصات الصحية، للمواطنين فقط.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأثنين الموافق 1442/3/9هـ ولمدة أسبوع.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: (هنا الرابط).
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