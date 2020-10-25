شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم دفع «ضريبة التصرفات العقارية» عند بيع عقار الورثة؟ .. «الزكاة والدخل» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سؤال أحد الأشخاص حول دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع عقار الورثة، حيث أوضحت الهيئة في مقطع فيديو أنه على عقار الورثة المباع بين الورثة أو للغير ضريبة.

وأشارت الهيئة في فقرة “#ساعة_توعية #بالمختصر”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عند تقسيم العقار بين الورثة كقسمة حصص فهذا غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية.