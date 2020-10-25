صحيفة: السودان وافق على عودة مهاجرين من إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تشكيل لجنة مهنية، تتولى مهمة وضع خطط لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين في بلدهم الأصلي.

© AP Photo / Alex Kolomoisky

وأوضح التقرير أن مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى كشفوا عن موافقة مسئولين في الخرطوم على عودة المهاجرين، وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادتهم إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.

وقال بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إن السودان وافق بالفعل على قبول المهاجرين، بحسب الصحيفة.

من جانبه، قال أرييه درعي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية السبت، إنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا سيكون هناك اتفاق مع السودان من أجل ترحيل المهاجرين، في حين قال مسؤول آخر إن "القضية لا تزال مطروحة أمامنا".

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في المقابل، قالت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، إن البلدين سيناقشان الاتفاقيات الخاصة بقضايا التجارة والهجرة.

وكان البيان المشترك الخاص بالتطبيع الذي صدر يوم الجمعة الماضي عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل، أشار إلى أن وفودا إسرائيلية وسودانية سوف تلتقي خلال الأسابيع القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها قضايا الهجرة.

ودخل آلاف المواطنين السودانيين إسرائيل بشكل غير شرعي خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، ولا يزال 6 آلاف متواجدين هناك، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن ترحيلهم لم يكن ممكنا في السابق وذلك على خلفية الوضع الإنساني في السودان، بالإضافة إلى أن الخرطوم لم يكن لديها علاقات مع إسرائيل.

ويأتي الحديث عن ترحيل المهاجرين بعد أيام من إعلان السودان موافقته على التطبيع مع إسرائيل ليصبح ثالث دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أقل من ثلاثة أشهر.وفي منتصف الشهر الماضي وقعت كلا من الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل وذلك في عام 1979، تلتها الأردن في عام 1994.