وبحسب صحيفة "صدى" الإلكترونية، قال أحد المواطنين في محافظة فيفاء: "اندلع حريق يوم الجمعة الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا التهم كثير من الأشجار والنباتات"، وأوضح المواطن أن الدفاع المدني بذل جهدا غير محدود للسيطرة على الحريق الذي استمر حتي الساعة الثانية ونصف، كما أن حوادث الحرائق تكررت بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية.
© REUTERS / SANA
وأرجع المواطن سبب الحرائق إلى تخلص المزارعين من مخلفات المزارع بطريقة الحرق، مضيفا أن بعض الحرائق تكون بفعل أشخاص مجهولة حيث نشب في يوم واحد ثلاث حرائق بأماكن مختلفة مما يثير الشكوك.
واقترح المواطن على المزارعين التخلص من المخلفات عن طريق وضعها في مكان مخصص لها، وسوف تتحلل وتصبح من أفضل الأسمدة الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... مواطنان يرويان أسباب حرائق جبال فيفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.