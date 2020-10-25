السعودية... مواطنان يرويان أسباب حرائق جبال فيفاء

وبحسب صحيفة "صدى" الإلكترونية، قال أحد المواطنين في محافظة فيفاء: "اندلع حريق يوم الجمعة الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا التهم كثير من الأشجار والنباتات"، وأوضح المواطن أن الدفاع المدني بذل جهدا غير محدود للسيطرة على الحريق الذي استمر حتي الساعة الثانية ونصف، كما أن حوادث الحرائق تكررت بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية.

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وقال أحد أهالي المحافظة إن الحرائق تقضي علي النظام البيئي من الحيوانات والنبات والحشرات، كما أن الحرائق المتكررة في فيفاء وصلت إلى المدرجات الزراعية وتسببت في حرق الأشجار المثمرة ووصلت إلى ببعض المنازل.

وأرجع المواطن سبب الحرائق إلى تخلص المزارعين من مخلفات المزارع بطريقة الحرق، مضيفا أن بعض الحرائق تكون بفعل أشخاص مجهولة حيث نشب في يوم واحد ثلاث حرائق بأماكن مختلفة مما يثير الشكوك.

واقترح المواطن على المزارعين التخلص من المخلفات عن طريق وضعها في مكان مخصص لها، وسوف تتحلل وتصبح من أفضل الأسمدة الزراعية.