"كفار قريش فعلوها"... مستشار أدوغان يعلق على دعوات مقاطعة السعودية للمنتجات التركية

وغرد أقطاي عبر تويتر: "العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، تجهل أن الرزاق هو الله".

وأضاف أقطاي "لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعا ولو قليلا على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات".

وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة.

وتحتل السعودية المركز الخامس عشر في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، حيث وصل المؤشر في حينه إلى 2.3 مليار دولار.