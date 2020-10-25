اليمن: فشل المساعي الدولية في إقناع "أنصار الله" بتقييم وضع خزان "صافر"

القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر: "بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع الحوثيين بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية".
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وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية".
وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، بداية الشهر الجاري تعثر التوقيع مع الأمم المتحدة على وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للناقلة صافر، بسبب "عدم استيعاب الفريق الأممي الملاحظات الفنية المتفق عليها (في إشارة إلى ملاحظات قدمتها الجماعة)".
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