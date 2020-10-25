وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال العبد العالي: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 344875 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5296 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... وزارة الصحة تكشف حقيقة طلبها فرض حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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