"مكابي حيفا" الإسرائيلي يعلن تلقيه دعوة من "العين" الإماراتي لخوض مباراة ودية في أبوظبي

وقال رئيس النادي الإسرائيلي "يعقوب شحار" على الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد لأزف إليكم بشرى دعوتنا للعب مباراة ودية سيطلق عليها "مباراة السلام" في أبوظبي ضد نادي العين".

وأضاف "نادي العين هو أفضل فريق لكرة القدم في الإمارات وإنجازاته معروفة في أنحاء أسيا".

© AFP 2020 / Khaled DESOUKI

وتابع شحار: "أبلغناهم عن سعادتنا باللعب ضدهم (في مدينة العين باستاد هزاع بن زايد)، وباستضافتنا لهم لاحقا بمدينتنا حيفا".

ومضى رئيس مكابي حيفا: "تلقينا ردهم الإيجابي والسعيد وسيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق، وفقًا لجداول الفريقين"، مضيفا "لطالما اعتقدت أنه من الممكن تطوير العلاقات الودية من خلال الرياضة".

وقال: "سنوقع في غضون أيام قليلة مذكرة تفاهم بين الناديين من أجل إنشاء علاقات تشمل التعاون في كل من الجانب الرياضي وجانب الأعمال".

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وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها فريق إسرائيل ضد آخر إماراتي، والتي تأتي بعد توقيع "اتفاق سلام" بين البلدين منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، خاض اللاعب الإسرائيلي، ضياع السبع، أولى مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الإماراتي الذي انضم إليه حديثا.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

وتوصل النصر إلى اتفاق مع نادي غوانزو بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية قد انضم إلى صفوف غوانزو، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.