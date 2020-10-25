الخارجية القطرية: ندعوا لتحري الدقة

ولم تكشف الوزارة سبب إصدارها هذا البيان، إلا أنها أكدت ضرورة استقاء البيانات من مصادرها الأصلية سواء كان موقع الوزارة أو حساباتها الرسمية.

ونوهت الوزارة أن كل ما يصدر عنها بما في ذلك البيانات الرسمية، يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.