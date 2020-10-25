شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: سنرفع جميع القيود على سفر وتنقل السودانيين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، إن السودان سيرفع جميع القيود على سفر وتنقل السودانيين حول العالم، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال رئاسة الحكومة السودانية، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.

وأضافت رئاسة الحكومة السودانية: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي.

وفى وقت سابق قال عضو المجلس السيادى السودانى ياسر العطا، إن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، متابعًا: لا يضرنا ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف عضو المجلس السيادي السوداني، أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة.

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