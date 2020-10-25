السودان: إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب يسمح بعودتنا للنظام المصرفى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئاسة الحكومة السودانية، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت رئاسة الحكومة السودانية: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفى العالمى.

وفى وقت سابق قال عضو المجلس السيادى السودانى ياسر العطا، إن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، متابعا:لا يضرنا ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف عضو المجلس السيادى السوداني، أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة.