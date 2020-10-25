شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الكاظمى: الحكومة العراقية حققت كثيرا من مطالب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحسين الهنداوى مستشار رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية حققت كثيرا من مطالب المتظاهرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي: تعهدنا بإجراء الانتخابات المبكرة وستنجز فى موعدها، متابعا: ورثنا دولة مهزوزة بوضع أمنى واقتصادى مترد.

واستطرد مستشار رئيس الوزراء العراقي: نحتاج إلى وقت لتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة ولا يمكننا التدخل فى عمل القضاء، قائلا: حققنا جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين المتعلقة بقانون الانتخابات، ولافتا إلى أن العراق تحول إلى منطقة لتصفية الصراعات الإقليمية.