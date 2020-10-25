شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إصابة 32 رجل أمن بجروح خلال احتجاجات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، إصابة 32 رجل أمن بجروح خلال احتجاجات اليوم، موضحا أن العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم شهدت تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، أن مجموعة محسوبة على المتظاهرين قامت برمى رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات مما أدى إلى جرح اثنين من الضباط و30 آخرين من منتسبى فوج الطوارئ الثانى".

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، :سوف تستمر قواتنا الامنية فى اداء واجبها المهنى بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة.