شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يغلق 63 قرية وبلدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بإغلاق كامل لـ 63 قرية وبلدة في عموم لبنان، لمدة أسبوع، في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس (كورونا) بها.

وسبق لوزير الداخلية اللبناني أن أصدر عدة قرارات بإغلاق 169 بلدة وقرية بصورة كلية في ضوء تفشي وباء كورونا بين سكانها، ثم أعاد فتح عدد منها بعد انخفاض أعداد المصابين والتزام السكان بإجراءات الوقاية من الوباء.

تضمن قرار وزير الداخلية وقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق القرى والبلدات المغلقة، وكذلك إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية والتجمعات على أنواعها، وإغلاق كافة دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.

وشدد القرار على سكان القرى والبلدات المغلقة بالتزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط، مع وجوب ارتداء الكمامات في حال اقتضت الضرورة التنقل، وذلك في ضوء أن القرار يستثني من الإغلاق القطاعات الصحية وأسواق بيع المواد الغذائية والقطاعات الصناعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية اللبنانى يغلق 63 قرية وبلدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.