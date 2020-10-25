شرطة محافظة الديوانية بالعراق تؤكد ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت قيادة شرطة محافظة الديوانية العراقية، اليوم الأحد، قوات الأمن بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس وعدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين.

وقالت قيادة المحافظة- في بيان أوردته قناة (السومرية) العراقية- إنه تم التأكيد على ضرورة حماية المتظاهرين والتشديد على الالتزام بالتوجيهات والأوامر التي أصدرتها قيادة الشرطة.

وكانت عمليات كربلاء في العراق قد أصدرت توجيها، في وقت سابق اليوم، يقضي بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم.

وانطلقت، اليوم، في أغلب المحافظات العراقية تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين من سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاقها في العام الماضي.

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