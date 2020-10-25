عقيلة صالح: الاتفاق على المناصب السيادية فى ليبيا خطوة تسهل كل مسارات التفاوض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إن الاتفاق على المناصب السيادية فى ليبيا خطوة تسهل كل مسارات التفاوض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق طالب الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في ليبيا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بشكل كامل وفورى. Advertisements وقال ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يحثون الآن الأطراف الليبية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وفورى". وطالبت الدول الـ27 الأعضاء "جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين بدعم الجهود الليبية والامتناع عن التدخلات الاجنبية في النزاع الليبي ووقف الانتهاكات لحظر أسلحة الأمم المتحدة مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولى".

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