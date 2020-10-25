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وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية بالخليج يجتمعون بمدير صندوق النقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول يوم الأحد، اجتماعا مشتركا مع مدير صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحسب وكالة الأنباء "واس"، استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تم مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون" والتي ركزت على عواقب جائحة COVID-19 بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
كما ناقش الاجتماع الأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا COVID-19، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

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