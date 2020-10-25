شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مهندس يعمل مع الأمم المتحدة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد أنه تم اختطاف مهندس يعمل مع الأمم المتحدة من قبل مجموعة مسلحة في محافظة الأنبار العراقية.

ونقلت القناة عن من وصفته بـ"مصدر يعمل في شرطة محافظة الأنبار" أن "المختطف يعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وأن "المجموعة المسلحة اختطفت المهندس الذي كان في طريق عودته من منطقة (الرطبة) غربي الأنبار إلى مدينة الرمادي".

وأوضحت القناة أن المجموعة المسلحة أوقفت المهندس الذي كان يقود سيارته الشخصية على الطريق الدولي السريع وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن "المعلومات المتوفرة غير كافية لتحديد الجهة الخاطفة".

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