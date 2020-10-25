رئيس وزراء السودان يثمن جهود الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دعم السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في دعم عملية تحقيق السلام بالسودان، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والتقى حمدوك اليوم مع مفوّض السلم والأمن الأفريقي بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة "يونيتامس" السفير عمر الشيخ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استعداد حكومة السودان لتقديم الدعم التام لبعثة "يونيتامس"، إلى جانب تسهيل عملية خروج بعثة "يوناميد".

وتلقى حمدوك، خلال اللقاء، التهنئة من مفوض السلم والأمن الأفريقي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، بمناسبة توقيع اتفاق سلام جوبا، باعتباره خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، كما تلقى التهنئة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يتيح المجال للسودان للاندماج في المجتمع الدولي دون قيود.

وأعرب إسماعيل شرقي وجان بيير لاكروا، عن ارتياحهما التام لنتائج المشاورات التي جرت مع الجانب السوداني في الآلية الثلاثية رفيعة المستوى المعنية باليوناميد والتي تضم السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأشارا إلى أن الأطراف الثلاثة توافقت بصورة تامة على انسحاب بعثة "يوناميد" وفق الآجال المقررة من قبل مجلس الأمن.

وأشاد شرقي ولاكروا بجهود حكومة السودان في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وأكدا التزام المنظمتين القارية والدولية بمواصلة تقديم الدعم لحكومة السودان خلال الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها.

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