المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة و46 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 3020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 197 ألفا و481 حالة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3301 حالات؛ كما تم تسجيل 2823 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 165 ألفا و195 متعاف.

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