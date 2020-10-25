شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: لا نحتاج مساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو المجلس السيادى السودانى ياسر العطا، إن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، متابعا: لا يضرنا ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف عضو المجلس السيادي السوداني، أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة.
وتابع عضو المجلس السيادي السوداني: نرحب بكل الوفود الإسرائيلية والأمريكية لبحث شراكات كبيرة، ولا نعادي أحد والشعب السوداني تضرر من سياسات التطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة السودانى: لا نحتاج مساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.