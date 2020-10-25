شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: لا نحتاج مساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو المجلس السيادى السودانى ياسر العطا، إن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، متابعا: لا يضرنا ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضاف عضو المجلس السيادي السوداني، أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة.

وتابع عضو المجلس السيادي السوداني: نرحب بكل الوفود الإسرائيلية والأمريكية لبحث شراكات كبيرة، ولا نعادي أحد والشعب السوداني تضرر من سياسات التطرف.