شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية تؤكد إحراز تقدم فى ملف تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ،ورئيس وزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وجود تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وفى وقت سابق دعا البطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إلى تخطي الشروط والشروط المضادة التي تضعها القوى السياسية اللبنانية، وتجنب المصالح والمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن يلتزم بمقتضيات الدستور وما يتطلبه إنقاذ لبنان في المرحلة الحالية.

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وطالب بطريرك الموارنة - في كلمته خلال قداس عظة الأحد، من رئيس الوزراء المكلف، أن يعتمد التوازن والوفاق الوطني في تشكيل الحكومة، وقاعدة المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، واختيار أصحاب الكفاءة والأهلية والولاء للوطن بحيث تقترن المعرفة بالخبرة والاختصاص بالاستقلالية السياسية.