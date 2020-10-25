شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع مهمة شمال الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من السيطرة وتحرير مواقع مهمة وحاكمة في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش شنت اليوم /الأحد/، هجوماً كاسحاً على عدد من مواقع المليشيا الحوثية المتمردة في المهاشمة، جنوبي معسكر الخنجر، لتتمكن من إسقاطها والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا إضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعة للمليشيا.

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