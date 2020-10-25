شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 63 بلدة وقرية لبنانية بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية قرارات جديدة بإغلاق 63 بلدة وقرية نظراً لارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 69 ألفا و906 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

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وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 562 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13523 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.