شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى اليوم الأحد، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، فيما أشار إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات.

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وتابع رئيس الحكومة العراقية: "نشدد على ضرورة التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة أزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة".

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم فى التعبير عن آرائهم، وفى الوقت نفسه أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها.