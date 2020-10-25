شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تؤكد فشل المساعى الدولية لاقناع مليشيا الحوثى بفحص خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معمر الإريانى وزير إعلام اليمن، فشل المساعي الدولية لاقناع مليشيا الحوثى للسماح لفريق أممي بفحص خزان صافر البترولى العائم ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وأضاف معمر الإرياني، أن صور حديثة للأقمار الصناعية كشفت مدى خطورة انفجار أو غرق خزان صافر، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بملف خزان صافر وتوظيفه لمكاسب سياسية ، لافتا الى أن انفجار أو غرق خزان صافر سيتسبب بتسرب مليون برميل نفط فى البحر الأحمر موضحا أن على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة كبيرة سيتسبب بها خزان صافر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تؤكد فشل المساعى الدولية لاقناع مليشيا الحوثى بفحص خزان صافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.