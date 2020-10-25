شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسئول صحى عراقى بانفجار عبوة ناسفة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بإصابة مدير الصحة في قضاء (عنة) غربي الأنبار جراء انفجار عبوة ناسفة.

وذكر المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مدير القطاع الصحي في قضاء عنة الدكتور عدي حاتم، نجا مساء اليوم من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارته الشخصية، مضيفا أن "الانفجار أسفر عن إصابته بجروح بليغة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مسئول صحى عراقى بانفجار عبوة ناسفة فى الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.