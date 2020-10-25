شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق فى ذكرى الحراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج آلاف العراقيين، اليوم الأحد، إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد، لاستئناف احتجاجهم على عدم قيام السلطات بإصلاحات ومحاسبة المتورطين فى قمع التظاهرات التى تعرضت لها احتجاجاتهم، منذ العام الماضي.

وتجدد الاحتجاج، الأحد، فى يوم ذكرى مرور عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، رغم تبعات التوتر بين إيران والولايات المتحدة وانتشار وباء كورونا، وفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز عربية"، فى منطقة العلاوى بالعاصمة العراقية بغداد، أصيب متظاهر خلال مصادمات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب العراقية.

وكانت التنسيقيات الاحتجاجية فى العراق دعت المتظاهرين للمشاركة فى احياء الذكرى الاولى لانتفاضة الخامس والعشرين من أكتوبر، فيما دعا ناشطون الى التظاهر امام بوابات المنطقة الخضراء والمطالبة بتغيير الطبقة السياسية.

يأتى ذلك فيما اتخذت السلطات الامنية اجراءات احترازية اغلقت على إثرها اغلب الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وساحة التحرير، وسط دعوات أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى للمتظاهرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية.

وقال الطالب محمد علي، فى تصريح لوكالة "فرانس برس" من ساحة التحرير "هذا يوم مهم، نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات" التى أنطلقت فى أكتوبر 2019، وقتل خلالها حوالى 600 متظاهر وجرح 30 ألفا آخرون.

وأضاف على "لدينا مطالب العام الماضى نفسها"، بينما يواصل مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام منذ أشهر فى بغداد ومدن أخرى فى جنوب العراق.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشرى فى العراق الذى يعد ثانى بلد منتج للذهب الأسود فى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

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وأصبحت ساحة التحرير قرية من الخيام التى غطت أغلبها صور ضحايا الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية.

من جانبها، فرضت قوات الآمن إجراءات مشددة بينها انتشار قوات فى وسط بغداد، الأمر الذى حال دون اقتراب سيارات أو عربات من ساحة التحرير والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب خلف دروع شفافة سميكة لمنع انتشار المتظاهرين الذين يلوحون بأعلام عراقية، وبدا نشطاء التظاهرة منقسمين: فالبعض يعتقد أن ساحة التحرير هى المكان الآمن الوحيد للتجمع المحتجين فيما توجه أخرين قرب المنطقة الخضراء، فى الجانب الثانى من مدينة بغداد.

فى غضون ذلك، حث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، المتظاهرين على عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد.



اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق



اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق



اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق



اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق



اندلاع مظاهرات جديدة وأعمال عنف بالعراق