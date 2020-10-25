شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودية والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العال تسجيل 323 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 344 ألفا و875 حالة.

وأوضح العبد العال- خلال مؤتمر صحفي بخصوص جائحة كورونا، والذي أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد- أنه من بين إجمالي الحالات المصابة بالمملكة بلغت 8 آلاف و249 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 767 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 331 ألفا و330 حالة بإضافة 335 حالة تعافٍ جديدة.

وأشار إلى أن الحالات المسجلة وعددها 323 حالة منها 43% إناث و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 85%، وكبار السن 3%، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و296 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 7 ملايين و720 ألفا و362 فحصاً مخبرياً دقيقاً، وذلك بإضافة 50 ألفا و14 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية رفع الوزارة طلبًا لمنع التجول، مشيراً إلى أن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة، ولا يتوقع في القريب الوصول إلى مثل هذه الإجراءات، مطالبا الجميع بضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، في حين يلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.