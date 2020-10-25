شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا بالجزائر إلى 56 ألفا و143 مصابا و1914 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 56 ألفا و143 حالة إصابة، و1914 حالة وفاة.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليوم - إن الجزائر سجلت 263 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39 ألفا و95 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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