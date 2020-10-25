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السودان يتسلم 67 ألف طن قمح من الامارات وشحنة بـ5 ملايين دولار من إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلمت حكومة السودان المنحة الإماراتية الدفعة الاولى من القمح البالغ قدرها (67 )الف طن وسوف يتم تخصيصها  للمطاحن العاملة فى الخرطوم والولايات، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".

قال  وكيل وزارة التجارة، محمد على عبدالله فى تصريح "لسونا" أنه يجرى حاليا التواصل أيضا  مع برنامج الغذاء العالمى WFP لتوفير باخرة اخرى من القمح تقدر حمولتها  ب (40) الف طن لتصل فى الأيام المقبلة.

كما  أكد السيد محمد على رئيس لجنة السلع الاستراتيجية بأنه سوف يتم شراء القمح الموجود الخاص  بالمطاحن الموجود  بالبوند بعد أن تم  الاتفاق المبدئى معها  على سعر القمح وتكلفة الطحن وطريقة السداد، وتوقع الوكيل بأن يخلق ذلك تأثيرا إيجابيا فى توزيع حصة الدقيق المدعوم فى الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على تويتر إن إسرائيل أرسلت كذلك للسودان شحنة قمح بقيمة 5 ملايين دولار.

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