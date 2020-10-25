مفوضية حقوق الانسان بالعراق تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية مظاهراتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم /الأحد/ المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم.

وقالت المفوضية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إنه على المتظاهرين الحفاظ على سلمية مظاهراتهم وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها ، مشددة على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات.

يذكر أن عددا من المتظاهرين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية قد أصيبوا جراء مصادمات حدثت بين الجانبين في مناطق التظاهرات ببغداد اليوم .

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