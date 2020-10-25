عاشق من بين الملايين

في ليلة قسى فيها العاشق على حبه وضحى بكل ما يملكه لعشقه حتى لا يراه يظهر بالشكل الذى يعتقد أنه غائباً عنه.. يراه دائماً ذلك البطل المغوار والفارس الجسور الذي لايحب أن يكون في مؤخرة الصفوف وهذا هو حال العاشق الملكي وكانت البداية بفوز متواضع المستوى .

ماذا نقول عن جمهور الليفر وهو يرى بطل الدوري ينهار أمام أستون فيلا بالسبعة في المباراة الثالثة للفريق وهو من صبر ثلاثين عاماً على الفريق من أجل الحصول على اللقب .

وحتى نكون منصفين فنحن في بداية الدوري ويجب أن نساند الفريق ونقف مع كل لاعب.

جلد الذات والمقارنة في المستوى مع الماضى لا يمكن أن يصنع فريق هجره جمهوره رغم كل الصعاب وبشهادة جماهير الأندية الأخرى من علمنا الصبر في سنوات وسنوات نصبر عليه فكما يقال

كل موسم بظروفه .

هناك دعم تشكر عليه الوزارة كباقي الأندية ولكن دعمنا صدم بالديون والسبب فيها معروف من يدعى حب الاهلي سواءً من وعود أطلقها عاشق أو سوء تصرف من الإدارة .

سؤال ماذا لو لم يكن الاهلي مديون 169 مليون هل سنرى هذا الدعم.

حدثني صديقي عن أن ما يحدث في الأهلي كارثة.. وذلك بسبب عدم وجود لاعبين سوبر استار ..

يا صديقي أنت أهلاوي مخلص تعرف أكثر مني لماذا الأهلي يحارب .

تم إبعاد جماهير الأهلي عن الفريق بفعل فاعل وهو السبب في كل ما يحدث للفريق والجمهور وهم وقوده ولنتذكر نهائي عام 2011م كيف حصل الأهلي على بطولة كأس الملك .

هذا الجمهور الذي له جمهور هم قوة الفريق هم على قول المثل الشعبي المحزم المليان.. فمن تحزم بجماهير الأهلي لن يخذل .

نقف ونساند فقط ونترك الإدارة تعمل .

ونردد عبارتنا الجميلة القوية ونفتخر بها كأهلاويين ولا أحد يستطيع أن يرددها لفريقه وعبر الزمان سنمضى معا ..

وقفة ..

قاعد أنا بروحي.. أنتظر هواء روحي..

يا فرحتي لما ترجع بالسلامة..

بقلم : محمد بجوي