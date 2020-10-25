شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقنية جديدة للتعرف على الوجوه في وسائل النقل العامة بدبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دبي اليوم عن خمس منصات تختص بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المهام الأمنية. وجاء ذلك خلال زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لقاعدة المستقبل في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب.



وتم تصميم سيناريوهات أمنية بتقنية الواقع الافتراضي بتصوير 360 درجة يحاكي مواقع العمل الحقيقية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية والجنائية المحتمل حدوثها في قطاع المواصلات العامة، حيث تم تصميم ستة سيناريوهات أمنيه منها: أعمال شغب - ودخول انتحاري - وحقيبة مفخخة - وسرقة اجهزة التذاكر.

ويتيح المختبر الخاص بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، والمعني بالتطبيقات والأدوات الذكية التي يتم اختبارها والتدرب عليها، توظيف التقنيات الحديثة والذكية ضمن الاحتياجات الخاصة بأمن المواصلات.

نظام التعرف على الوجوه

وتضم قاعة المختبر خمس منصات، الأولى تختص بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المهام الامنية من خلال نظام التعرف على الوجوه الذي يتميز بتسع خصائص ذكية اختصرت زمن التعرف على المطلوبين من خمس ساعات عمل الى دقائق معدودة.

الأدوات الذكية

أما المنصة الثانية فتشمل الأدوات الذكية المستخدمة في ادارة أمن المواصلات، تضم 25 خوذة ذكية، وعشر نظارات ذكية، وقد تم استخدام هذه الأدوات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 24 موقع، حيث يمكن لهذه الادوات الذكية رصد حرارة مرتادي المواصلات العامة في زمن قياسي وبعدد 200 شخص كحد اقصى في الدقيقة،

كما تضم هذه المنصة نظام الاستدعاء الذكي، وهو عباره عن أزرار كهربائية تتصل بساعة يد يرتديها مسؤول الأمن وتوزع هذه الازرار على المواقع الهامة في المحطات والمسؤولين وعند الضغط على الزر يصل تنبيه إلى الساعة بموقع الاستدعاء ومن مسافة 100 متر.

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الطائرات المسيرة

وتشمل المنصة الثالثة الطائرات المسيرة التي تستخدم في إدارة الحشود في الفعاليات والازمات المختلفة، وهي مزودة بكاميرات حرارية يمكنها التصوير في أي وقت من نهار أو ليل لكشف المخاطر المحتملة على السكك الحديدية، كما تتمتع بخاصية التصوير عن بعد بالتقريب وتم تزويدها بمكبر صوتي للتوجيه بلغات متعددة.

وتحقيقاً للاستفادة الذكية من الطائرات تم تزويدها بأنظمة البث المباشر بغرفة عمليات أمن المواصلات وربطها بمحطة ارضية تزودها بالطاقة المستمرة وهي في الجو لمدة تصل الى ثمان ساعات متواصلة لتغطية شاملة لأي حدث أو فعالية.

تأهيل ضباط أمن المواصلات

أما المنصة الرابعة فتضم مشروع تأهيل ضباط أمن المواصلات للتحقيق في حوادث القطارات والسكك الحديدية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وتم ابتعاث مجموعة من الكوادر لدراسة تخصصات كهرباء وميكانيك القطارات، ويعد هذا المشروع انطلاقة أمنية جديدة على مستوى المنطقة.

فرق تخصصية

وتختص المنصة الخامسة من مختبر محطة حمدان الذكية بالفرق التخصصية، وهي قوات "السوات" في أمن المواصلات، ومعنية بالتدخل السريع في مواجهة الازمات المحتملة.

ويذكر أن إدارة أمن المواصلات في دبي أحدثت نقلة نوعية في مجال التدريب المختص كأول جهة تستخدم تقنية الواقع الافتراضي لقطاع المواصلات العامة.