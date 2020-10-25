شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إخلاء جميع المنازل المجاورة لـ«جبل غلامة» في «تنومة» بسبب الحرائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أفاد مراسل قناة الإخبارية ، بعدم صحة ما تم تداوله مؤخراً حول إخلاء جميع المنازل المجاورة لجبل غلامة في تنومة بسبب الحرائق .
وأوضح ، أن الجهات المعنية ، قامت بوضع خطة لإخلاء جميع المنازل المجاورة لجبل غلامة ، إلا أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها حتى الآن.
كما أظهر التقرير الذي بثته القناة، تواجد آليات الدفاع المدني لإخماد الحريق بالمناطق التي وصلت إليها النيران في جبل عثربين التابعة لقرية الوهد بمحافظة تنومة.
من جهة أخرى أكد مراسل الإخبارية ، أن سبعة مصابين قد خرجوا من مستشفى النماص بعد تلقيهم العلاج ، وهم خمسة أفراد من الدفاع المدني وشخصين من المتطوعين .
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