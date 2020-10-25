محلل سياسي يستبعد تشكيل قوة أممية لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

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وأوضح المرعاش في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قوات الجيش الليبي شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق في غرب ليبيا، يمكنها أن تقوم بهذه المهمة على نحو أفضل".

وأضاف أن "الضمانات التي تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري لتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار، أمر مهم جدا".

وأشار إلى أن "البنود التي تم التوقيع عليها في جينيف والتي تتضمن رحيل الوجود الأجنبي، وتجميد عمل العسكريين الأتراك وخروجهم من ليبيا، يستلزم تشكيل لجان للإشراف على تنفيذه".

وكان المسماري، قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في "أن يؤدي إتفاق وقف إطلاق النار إلى حل سياسي في ليبيا"، لافتا أن "الاتفاق يحتاج إلى ضامن نزيه وحقيقي ويحتاج إلى قوة رادعة لتنفيذ خطوات الاتفاق".

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وشدد على أن "مساعي بعض القوى الإقليمية والدولية لا تكفي وحدها للتوصل إلى تسوية سياسية، وأن الأمر يحتاج لضمانات دولية، إلى جانب التوافقات الداخلية".