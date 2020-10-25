متاجر قطر تعلن حملة مقاطعة للبضائع الفرنسية...فيديو

تمت إزالة الأجبان الفرنسية من أرفف المتاجر الحكومية، ويتم الآن عرض منتج محلي بدلاً من ذلك. حتى المطعم الفرنسي Le Train Bleu تخلى عن المنتجات الفرنسية.

وصرح ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، حيث قال: "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا.."

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا عن الرسوم الكاريكاتيرية المنتشرة للنبي محمد: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر".

وهاجم لاجئ شيشاني، في وقت سابق، أستاذ تاريخ فرنسي بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام.

وأدانت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية "الإساءات" الفرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد. مشيرة إلى أن هناك "هجوم منظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الإسلام ورموزه الدينية ولشخص الرسول".